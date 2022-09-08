تقرير: غراهام بوتر على أعتاب تدريب تشيلسي

أشارت تقارير إعلامية يوم الخميس إلى أن غراهام بوتر بات مرشحاً للإشراف على تدريب تشيلسي خلفاً للمدير الفني الألماني المقال توماس توخيل.

ويشرف الإنجليزي صاحب الـ 47 عاماً على تدريب برايتون آند هوف آلبيون حالياً، إلا أن البلوز توصلوا لاتفاق على ما يبدو لتحريره من التزامه الممتد حتى صيف عام 2025.

تشيلسي أقال توخيل بعد البداية الكارثية للموسم الجديد

وقرر تشيلسي إقالة توخيل أمس الأربعاء جراء تردي النتائج بعد السقوط المفاجىء أمام دينامو زغرب الكرواتي بهدفٍ دون رد في افتتاح منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وكانت هذه الخسارة الثالثة في سبع مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم.

ويرغب تود بولي مالك النادي اللندني الجديد في ترك بصمة مباشرة في ظل الاستثمارات الضخمة التي خصصها بضم لاعبين جدد على غرار كاليدو كوليبالي ورحيم ستيرلينغ وويسلي فوفانا خلال سوق الانتقالات الصيفي المنصرم.