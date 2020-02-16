تقرير: غوارديولا يحدد مستقبله مع مانشستر سيتي

حسم بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، موقفه من الرحيل عن بطل الدوري الإنجليزي بعد الحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية لموسمين.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حرمان سيتي من المشاركة قارياً لموسمين على التوالي بداية من الموسم القادم.

وقال موقع "جول" أن "بيب" قرر الالتزام بعقده الذي ينتهي في 2021 ولن يغادر نهاية الموسم الجاري كما ألمحت تقارير سابقة.

ورغم أن غوارديولا حقق لقب الدوري الإنجليزي مرتين خلال 3 مواسم على رأس الإدارة الفنية لمانشستر سيتي لكنه يتطلع للفوز بدوري أبطال أوروبا الذي لم يحققه منذ الرحيل عن برشلونة في 2012.

ويلتقي سيتي بريال مدريد في ثمن نهائي البطولة وقد يكون الموسم الحالي فرصة غوارديولا الأخيرة لحصد اللقب الأوروبي.

يذكر أن مانشستر سيتي يستطيع الطعن في القرار مما قد يقلل العقوبة على الأقل لموسم واحد.

ولم يحقق سيتي لقب دوري أبطال أوروبا من قبل، كما أن أول مشاركة له في البطولة كانت في موسم 2012-2013 بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم السابق.