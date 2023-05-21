تقرير: غوندوغان يرفض برشلونة

يبدو أن الألماني إيلكاي غوندوغان نجم مانشستر سيتي اتخذ قراراً حول مستقبله وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

وقالت الجريدة ذائعة الصيت أن لاعب خط الوسط أجرى محادثات إيجابية ومبشرة مع النادي الإنجليزي لتجديد عقده، تزامناً مع اهتمام برشلونة الكبير بالحصول على خدماته.

ويعتبر صاحب الـ 32 عاماً عنصراً لا غنى عنه في تشكيلة المدير الفني جوسيب غوارديولا والذي أكد في أكثر من مناسبة أنه حث إدارة النادي على ضرورة تجديد عقده.

غوندوغان مستمر مع سيتي

ظهر غوندوغان في 48 مباراة مع السيتزنز بجميع المنافسات هذا الموسم سجل خلالها 9 أهداف، كما صنع 7 أهداف أخرى.

ونوهت الصحيفة البريطانية بأن النجم الألماني قرر الاستمرار مع سيتي متجاهلاً عروض برشلونة والحديث الذي دار خلال الأسابيع الماضية عن انتقاله إلى ملعب كامب ناو.