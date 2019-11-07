تقرير: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة نهاية الشهر

كشفت تقارير إعلامية أن برشلونة قرر التخلي عن مدربه إيرنيستو فالفيردي نهاية الشهر الجاري.

ولم يحقق البارسا الانتصار في آخر مباراتين وخسر أمام ليفانتي بهدف لثلاثة، كما تعادل سلباً مع سلافيا براغ.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية الصادرة من مدريد أن الصحفي كلاوديو بورجي أكد أن مدرب ريفير بلايت، مارسيلو غاياردو، سوف يتولى تدريب برشلونة الشهر القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن غاياردو سيخوض نهائي كوبا ليبرتادوريس في 23 نوفمبر الجاري قبل أن ينتقل إلى برشلونة.

وقد تتم إقالة فالفيردي خلال فترة التوقف الدولي على أن يحل محله مدرب مؤقت لحين قدوم غاياردو في ديسمبر وفقاً لمصادر أرجنتينية.

من جانبه، نفى إينزو فرانشيسكولي، المدير الرياضي لريفير بلايت، وجود أي مفاوضات من جانب برشلونة قائلاً في تصريحات لشبكة "تي واي سي": "من الجيد أن يرتبط اسم المدرب بفرق كبرى، لكن حتى الآن لا نعرف أي شيء عن هذا الأمر.

"كل عام تتحدث الصحف عن رحيل غاياردو في ديسمبر، لكنه يقرر الاستمرار. في حال قرر المدرب المغادرة سنجهز خطتنا تماماً كما فعلنا مع رامون دياز".

يذكر أن برشلونة يتصدر الدوري الإسباني وكذلك مجموعته في دوري أبطال أوروبا رغم سوء النتائج.