تقرير: فريق سعودي يعرض 250 مليون جنيه على رونالدو

قالت شبكة "سي إن إن" في البرتغال أن نادياً من الشرق الأوسط عرض على النجم المخضرم كريستيانو رونالدو 250 مليون جنيه استرليني من أجل ترك مانشستر يونايتد هذا الصيف.

ولن يكتفي النادي الذي يُعتقد أنه من المملكة العربية السعودية فقط بدفع 25 مليون جنيه لتحرير الهداف التاريخي من العقد الذي يربطه بنادي الشياطين الحمر، وإنما مبالغ تاريخية لجلب البرتغالي.

وسيتقاضى صاحب الـ 37 عاماً أكثر من 105 ملايين جنيه سنوياً في عقدٍ لمدة موسمين.

كما سيحصل جورجي مينديش وكيل أعمال CR7 على 20 مليون جنيه.

وكان مانشستر يونايتد قد ضم رونالدو صيف العام الماضي قادماً من يوفنتوس مقابل 12.85 مليون جنيه في عقدٍ لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.