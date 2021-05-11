تقرير: فليك يتولى تدريب منتخب ألمانيا الصيف القادم حتى 2024

كشفت تقارير في ألمانيا أن هانزي فليك، المدير الفني الحالي لبايرن ميونيخ، سيحصل على عقد لمدة ثلاثة أعوام لتدريب منتخب ألمانيا خلفاً ليواكيم لوف.

وقالت صحيفة "آبندتسايتونغ" الصادرة في ميونيخ أن من المنتظر أن يتولى فليك قيادة المنتخب بعد بطولة أوروبا هذا الصيف، أي أنه سيقوده في بطولتي كأس العالم قطر 2022 ويورو 2024.

ويتردد اسم فليك (56 عاماً) منذ فترة طويلة كأوفر المرشحين حظاً لخلافة لوف، وكان قد ناشد بايرن ميونيخ بفسخ عقده المستمر حتى 2023.

يشار إلى أن فليك حصد مع بايرن سبع بطولات دولية ومحلية، وقد لبى النادي رغبة المدرب وتعاقد مع يوليان ناغلسمان المدير الفني للايبتزيغ اعتباراً من الموسم القادم.

وعمل فليك مساعداً للوف في الفترة بين 2006 حتى 2014، وشارك في فوز منتخب ألمانيا بكأس العالم البرازيل 2014.

وتحدث أوليفر كان الرئيس التنفيذي المقبل لبايرن ميونيخ بعد الفوز بلقب الدوري الألماني مبكراً، للمرة التاسعة على التوالي، عن الانتقال المحتمل لفليك إلى المنتخب وقال " كل شيء تم تنظيمه".

وأشار كان إلى أنه لا يوجد "في الوقت الحالي أي تعويض مالي" من الاتحاد الألماني لكرة القدم لمثل هذه الحالة أي فسخ عقد فليك.