تقرير: فيفا لم يعتمد بطولة كأس العرب رسمياً

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن مفاجأة مدوية تخص اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لبطولة كأس العرب، وهي كبرى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم.

وقرر فيفا اعتماد كأس العرب 2021 خلال اجتماعه في مارس الماضي، والذي من المقرر أن يقام خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر القادم ويضم 16 منتخباً عربياً.

وستتأهل المنتخبات الـ 10 الأفضل في تصنيف فيفا مباشرة إلى البطولة، فيما سيخوض 12 منتخباً تصفيات يتأهل إثرها 6 منهم للنهائيات.

وأوضحت الرياضية في نسختها الصادرة الاثنين أن فيفا لم يعتمد بطولة كأس العرب، بل اعتمد فقط النسخة القادمة من البطولة باعتبارها بديلة عن بطولة كأس القارات التي ألغيت، وللوقوف على جاهزية قطر لاستضافة كأس العالم 2022.

يذكر أن بطولة كأس العرب انطلقت في لبنان عام 1963 وقد أقيمت منها 9 نسخ آخرها في السعودية عام 2012، ومن المقرر أن تُسحب قرعة النسخة القادمة غداً الثلاثاء في الدوحة.