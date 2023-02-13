تقرير: قطر بصدد التقدم بعرض لشراء مانشستر يونايتد

أكدت شبكة "بلومبيرغ" اليوم الاثنين أن مستثمرين من دولة قطر باتوا على أعتاب التقدم بعرض لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويخطط "تحالف" قطري للتقدم بعرض مبدئي لشراء النادي قبل نهاية الأسبوع الجاري بالتعاون مع جهاز قطر للاستثمار.

وكانت وسائل الإعلام العالمية قد تناقلت أنباء في الفترة الماضية تشير لرغبة جهاز قطر للاستثمارات الرياضية الذي يملك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الاستحواذ على يونايتد أو مواطنه ليفربول، أو شراء أسهم فيهما.

وتم شراء النادي الباريسي الذي يرأسه ناصر الخليفي في عام 2011 والذي هيمن منذ ذلك الوقت على البطولات المحلية في فرنسا وبات قوة لا يستهان بها على الصعيد القاري.

قوانين يويفا تعقد من مهمة قطر في الاستحواذ على مانشستر يونايتد

تواجه رغبة قطر في إبرام هذه الصفقة تعقيدات تتمثل بقوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الصارمة التي تعارض ملكية طرف ما لأكثر من نادٍ يشارك في البطولات المنعقدة تحت مظلته.

ولا يسمح يويفا لأي ناد يشارك في مسابقاته بالاحتفاظ أو التعامل في أسهم أي نادٍ آخر تجنباً لتعارض المصالح.

بدورها، تقدمت شركة إنيوس التي يملكها رجل الأعمال الإنجليزي جيم راتكليف بعرض لشراء مانشستر يونايتد الشهر الماضي بعد إعلان عائلة غلايزر المالكة للنادي عن تفكيرها ببيعه.

يذكر أن الموعد النهائي الأولي للجولة الافتتاحية من عروض شراء يونايتد سيكون في السابع عشر من شهر فبراير الجاري.