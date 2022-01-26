تقرير: كيسي يوافق على الانتقال إلى برشلونة

أكدت شبكة "سبورت إيطاليا" أن النجم الدولي الإيفواري فرانك كيسي لاعب خط وسط أي سي ميلان وافق على الانتقال إلى برشلونة الموسم القادم.

وينتهي عقد صاحب الـ 25 عاماً مع الروسونيري بحلول الصيف القادم.

وارتبط اسم نجم أتالانتا السابق بتوتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وليفربول وآرسنال وريال مدريد خلال الأشهر المنصرمة.

لكن كيسي توصل لاتفاق شفهي يقضي بالانضمام إلى البارسا خلال الصيف وفقاً للشبكة الإيطالية.

ويشارك اللاعب حالياً مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية 2021، لذلك من المرجح أن يتم الكشف عن مصيره بعد انتهاء البطولة.

يذكر أن الإيفواري خاض مع الروسونيري 205 مباريات بجميع البطولات حتى الآن وزار الشباك 35 مرة فيما صنع 16 هدفاً آخر.