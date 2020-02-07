تقرير: لاوتارو يرفض إنجلترا ويختار برشلونة

كشفت مصادر بريطانية أن العروض المقدمة من قطبي مانشستر لمهاجم إنتر، لاوتارو مارتينيز تم رفضها.

ويبدو الدولي الأرجنتيني المتألق أقرب للانتقال إلى برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية القادم بعدما رفض جميع العروض الأخرى.

وقالت صحيفة "دايلي ستار" أن لاوتارو اختار برشلونة، كونه يرغب بمزاملة مواطنه ليونيل ميسي الذي يكن له الكثير من الاحترام.

وأضافت الصحيفة أن لاوتارو رفض عرضي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، لأنه لا يرى نفسه خليفة لسيرجيو أغويرو أو قائداً لهجوم الشياطين الحمر.

ويحاول إنتر في الوقت الحالي تجديد عقد مهاجمه الأرجنتيني حتى لا يخطفه برشلونة بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده الحالي وقيمته 111 مليون يورو، وهو مبلغ ليس بالكبير بالنسبة لأحد أفضل مهاجمي العالم والبالغ من العمر 22 عاماً فقط.