تقرير: ليفربول يتراجع عن ضم محرز

رياض محرز

كشفت تقارير صحفية عن تراجع ليفربول عن التعاقد مع رياض محرز جناح ليستر سيتي الشهر الجاري.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن ليفربول لم يتواصل مع ليستر من أجل التعاقد مع الدولي الجزائري، ولم يقدم عرضاً بقيمة 50 مليون جنيه استرليني كما أشارت تقارير سابقة.

تقرير: يوفنتوس يخسر خدمات ديبالا شهراً بداعي الإصابة

الغيابات تحاصر ريال مدريد

ملخص مباراة كالياري ويوفنتوس 0-1 الدوري الإيطالي

ملخص مباراة نوريتش سيتي وتشيلسي 0-0 كأس الاتحاد الإنجليزي

أهداف مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي 4-1 كأس الاتحاد الإنجليزي

وأكدت الشبكة أنّ الريدز لا يفكرون في محرز لخلافة فيليب كوتينيو، كما أنّ الثعالب يرغبون في أكثر من 50 مليون جنيه للموافقة على التخلي عن النجم الجزائري.

وكان كوتينيو انتقل إلى برشلونة مقابل 160 مليون يورو ليصبح أول صفقات البارسا الشتوية، فيما أتم ليفربول التعاقد مع فيرجيل فان دايك مقابل 75 مليون جنيه استرليني.