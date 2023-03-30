تقرير: مانشستر يونايتد يضع 6 خيارات لتعزيز هجومه

البوابة - وضعت إدارة مانشستر يونايتد قائمة مختصرة تضمنت 6 مهاجمين على أن يتم النظر فيها خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وأعلم المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ مسؤولي يونايتد عن الخيارات المثالية التي لا يمانع ضم أحدها إلى الفريق.

ويدرك المدرب أن التعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل لن يكون سهلاً، خصوصاً بحال عدم إتمام الاستحواذ على النادي من قبل مستثمرين جدد بحلول شهر يونيو المقبل.

من هم اللاعبون الذين يستهدفهم مانشستر يونايتد ؟

وقالت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" الإنجليزية أن يونايتد يتابع المهاجمين التاليين: هاري كين (توتنهام هوتسبير)، والنيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)، والفرنسي راندال كولو مواني (آينتراخت فرانكفورت)، والدنماركي راسموس هويلوند (أتالانتا)، والبرتغالي غونسالو راموس (بنفيكا)، والغاني محمد قدوس (أياكس).