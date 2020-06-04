تقرير: ماني إلى ريال مدريد وديمبيلي إلى ليفربول

تكهنت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بإمكانية انتقال ساديو ماني مهاجم ليفربول، إلى ريال مدريد الصيف القادم، ليعوضه الريدز بعثمان ديمبيلي من برشلونة.

وكشفت الكثير من التقارير في الأشهر الماضية عن عدم رغبة ماني في مغادرة آنفيلد إلا في حالة تلقيه عرض من ريال مدريد الذي يحلم بارتداء قميصه طوال السنوات الماضية.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن يورغن كلوب مدرب ليفربول يسعى لضم ديمبيلي على سبيل الإعارة، وهي مبادرة اعتبرتها بمثابة التمهيد لرحيل ماني إلى سانتياغو بيرنابيو.

ليفربول ليس الطرف الوحيد المهتم بديمبيلي على سبيل الإعارة، إذ أشارت تقارير أخرى إلى رغبة يوفنتوس باستقطابه مع إمكانية إقحامه في صفقة مقايضة ينتقل فيها ميراليم بيانيتش إلى البارسا.

ويعتبر كلوب من المعجبين بديمبيلي رغم معاناة الفرنسي في برشلونة، إذ أن تجربة صاحب الـ 23 عاماً في دورتموند تُطمئن المدرب الألماني على أنه سيكون تدعيماً مميزاً للريدز.

وفي حال إتمام الصفقة، فإن إدارة حامل لقب دوري أبطال أوروبا تخطط لوضع بند لشراء الفرنسي بصورة نهائية، على أن تكون الإعارة بهدف التأكد من أن الإصابات لم تنل من مستواه ولياقته.

يبقى الإشارة إلى أن أغلب التقارير الإسبانية أشارت من قبل إلى أن ريال مدريد ليس بصدد إبرام صفقات ضخمة هذا الصيف بسبب الوضع الاقتصادي المترتب على جائحة كورونا، مما يدحض هذه الفرضيات.