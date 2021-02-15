تقرير: مبابي قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان في 2022

قالت تقارير إعلامية أن كيليان مبابي قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان حينما ينتهي عقده صيف عام 2022.

وكشف الدولي الفرنسي مؤخراً أن محادثات تجديد عقده سارية، إلا أنه لم يحدد ما إذا كان سيستمر في باريس أو يرحل.

وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد أو ليفربول، لكن ذلك لن يتم على ما يبدو إلا بعد 18 شهراً.

وكشفت "دياريو سبورت" أن النجم الشاب يتفاوض مع باريس سان جيرمان باستمرار حول مستقبله، فيما يعتزم المهاجم احترام عقده الحالي والاستمرار في العاصمة الفرنسية لحين انتهائه.

لكن تقدم ريال مدريد أو ليفربول بطلب لضم المهاجم يعني أن الباريسي سيطالب بمبلغ فلكي نظير التخلي عنه.

يذكر أن مبابي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 16 هدفاً من 21 مباراة.