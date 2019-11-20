تقرير: مشاركة صلاح أمام كريستال بالاس غير واضحة

أكد الجهاز الطبي لليفربول أنه غير واثق من قدرة محمد صلاح على المشاركة في لقاء كريستال بالاس السبت القادم ضمن المرحلة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخضع الدولي المصري لتدريبات تأهيلية مكثفة، وسيتم إجراء اختبار طبي لمعرفة مدى قدرته على المشاركة، ونفس الامر ينطبق أيضاً على أندي روبرتسون الظهير الأيسر.

وكان صلاح قد تعرض لإصابة في كاحل القدم خلال مواجهة ليفربول وليستر سيتي. قبل أن يشتكي من تجددها في مواجهتي توتنهام ومانشستر سيتي.

يذكر أن هداف الريدز غاب عن مباراتي منتخب مصر أمام نظيريه الكيني وجزر القمر بعدما خضع لكشف طبي قبل أن يتوجه إلي دبي للخضوع لفترة علاج.