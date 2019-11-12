تقرير: ميسي خاض لقاء سيلتا فيغو مصاباً

فجرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية مفاجأة من العيار الثقيل، بالكشف عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها ليونيل ميسي نجم برشلونة قبل بدء مباراة السبت الماضي أمام سيلتا فيغو في ختام المرحلة الـ 13 من الدوري الإسباني.

ونقلاً عن قناة "موفي ستار"، كشفت الصحيفة أن الدولي الأرجنتيني عانى من إصابة طفيفة على مستوى الفخذ أثناء قيامه بعملية الإحماء قبل بداية المباراة التي حسمها البارسا برباعية لهدف.

وأشار التقرير إلى أن الإعادة التلفزيونية، رصدت "ليو" وهو يضع يده على مكان إصابته في الفخذ أكثر من مرة طوال المباراة، ومع ذلك لم تمنعه الإصابة من ممارسة هوايته المفضلة، بدك شباك الضيوف ثلاث مرات (هاتريك) رقم 34 بالنسبة له على مستوى الدوري.

ولفت المصدر إلى أن الإصابة لم تمنع ميسي من استكمال المباراة حتى الدقيقة 90، ولم تؤثر حتى على لمساته السحرية، التي قادت البلاوغرانا للعودة إلى صدارة الدوري الإسباني مرة أخرى.

ولم يعلن النادي الكتالوني أي شيء بخصوص حالة ميسي، إذ طار أسطورة الفريق إلى بلاده للانضمام إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني الذي سيواجه منتخبي البرازيل وأوروغواي ودياً على الأراضي السعودية في أسبوع فيفا الحالي.

وعانى صاحب الـ 32 عاماً الأمرين من الإصابة بداية الموسم، مما تسبب في غيابه عن بعض المباريات، ومع ذلك عاد أقوى من أي وقت مضى، وبعد الهاتريك الأخير، أصبح على بعد هدف واحد من متصدر هدافي الدوري الإسباني كريم بنزيمة.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد، يتبعهما أتلتيكو مدريد في المرتبة الثالثة بفارق نقطة واحدة.