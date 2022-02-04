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تقرير: ميسي غير سعيد في باريس سان جيرمان

منشور 04 شباط / فبراير 2022 - 06:52
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

قال موقع "إل كونفيدينسيال" الإسباني أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لا يشعر بالاستقرار في باريس سان جيرمان وسط شكوك مستمرة حول مستقبله في العاصمة الفرنسية.

ووصل الهداف البالغ من العمر 34 عاماً إلى بي إس جي صيف العام الماضي في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

لكن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 6 مرات لم ينجح حتى الآن في تقديم المستويات المأمولة تحت إشراف مواطنه ماوريسيو بوتشيتينو.

ولم يكشف التقرير ما إذا كان "ليو" يفكر بترك النادي بعد نهاية الموسم الجاري، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى أنه غير سعيد بالوضع الحالي.

كما أن تخبط بوتشيتينو في اختيار أسلوب لعب يتناسب مع قدرات نجوم الفريق لم يساعد ميسي على تحسين مستواه.

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
كلمات دالة:ليونيل ميسيبرشلونةباريس سان جيرمانماوريسيو بوتشيتينو

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