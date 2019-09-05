تقرير: ميسي قادر على فسخ عقده مع برشلونة بسهولة

رغم ارتباطه بعقد مع برشلونة يمتد حتى 2021، إلا أن النجم ليونيل ميسي يمكنه الرحيل عن النادي الكتالوني قبل هذا الموعد.

يعود الأمر لآخر مرة قام فيها الأرجنتيني بالتجديد مع البارسا، حيث منحته الإدارة حق تقرير مصيره بنفسه فور بلوغه عامه الـ 32.

وكشفت صحيفة "إل بايس" الإسبانية عن هذه المفاجأة التي ستثير الذعر لدى عشاق البارسا خلال الفترة المقبلة.

بلغ ميسي عامه الـ 32 في يونيو 2019، مما يعني أن بإمكانه تفعيل هذا البند في أي وقت.

واعتاد برشلونة على وضع مثل هذه الشروط مع بعض أساطيره، مثل كارليس بويول، وأندريس إنييستا، وتشافي هيرنانديز، وهو ما يعطي النجم الأبرز في تاريخ النادي، أحقية الرحيل وفسخ عقده بالتراضي في حالة شعوره بعدم الراحة.