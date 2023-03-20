تقرير: ميسي لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان

البوابة - كشف موقع "جول" نقلاً عن مصادر فرنسية أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي يبدو في طريقه للرحيل عن باريس سان جيرمان بعد انتهاء عقده الصيف المقبل.

ويسعى برشلونة لاستغلال هذه التطورات وإقناع "ليو" بارتداء قميصه من جديد.

وعمل جوان لابورتا رئيس البارسا خلال الأيام الماضية على إعادة الهداف المخضرم إلى ملعب كامب ناو، مستغلاً خروج باريس سان جيرمان المخيب من دوري أبطال أوروبا.

وكان الباريسيون يمنون النفس في المنافسة على لقب البطولة الأوروبية هذا الموسم، إلا أن النتائج لم تكن عند مستوى التوقعات.

مشجعو باريس سان جيرمان يرفضون بقاء ميسي

وأشار التقرير إلى أن جزءاً كبيراً من أنصار النادي الفرنسي يعارضون فكرة تجديد عقد ميسي نظراً للأجور الضخمة التي يتقاضاها.

وسجل الأرجنتيني 18 هدفاً، وصنع 17 هدف آخر خلال 32 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع المنافسات هذا الموسم حتى الآن.