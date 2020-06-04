تقرير: ميسي مهدد بالغياب عن أول مباراة لبرشلونة في الليغا

كشفت وسائل إعلام إسبانية، الخميس، عن تعرض قائد برشلونة، ليونيل ميسي، لإصابة قد تبعده عن أول مباراة للفريق بعد قرار استئناف الدوري الإسباني.

وكشفت قناة "تي في 3"، أن نجم البارسا أصيب بآلام حادة في ساقة اليمنى عند نهاية جلسة التدريب الثلاثاء، مشيرة إلى أنه خضع إثرها لفحص بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي لمعرفة سبب الآلام.

وتأتي إصابة الأرجنتيني الدولي قبل 10 أيام فقط على استئناف برشلونة مبارياته في الليغا.

ووفقا لتقرير "تي في 3"، يعاني ميسي من تمزق طفيف، الأمر الذي يعني أنه قد لا يتسنى له المشاركة في المباراة أمام ريال مايوركا على ملعب الأخير، حيث أن فترة التعافي من مثل هذه الإصابة عادة ما تكون بحدود 10 أيام.

ومن الواضح أن غياب ميسي عن جلسة التدريب أمس الأربعاء لم يكن إجراءً وقائياً لمنعه من إجهاد عضلات ربلة الساق، وإنما بسبب إصابة أكثر خطورة كانوا يحاولون التقليل منها، وفقا لصحيفة "آس" الصادرة من مدريد.

وسيتوجب على الفريق الطبي في برشلونة بذل جهد كبير للتأكد من مشاركة ميسي في المباريات بدءاً من 13 يونيو، حيث سيبدأ الفريق سلسلة من المباريات المتلاحقة، حيث سيخوض 11 مباراة متتالية في غضون 5 أسابيع تقريباً، الأمر الذي يتطلب جهوداً استثنائية.

يشار إلى أن ميسي عانى من الإصابات هذا الموسم الذي توقف قبل أكثر من شهرين، إذ اضطر للخروج في بداية الموسم مع أول حصة تدريبية بعد تعرضه لإصابة أجبرته على عدم خوض المباراة الافتتاحية لبرشلونة وغاب عن المباريات لشهرين تقريباً.

يذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد (56 نقطة)، كما أن ميسي يتصدر جدول هدافي البطولة برصيد 19، متقدماً بفارق 5 أهداف عن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الذي أحرز 14 هدفاً.