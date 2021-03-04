تقرير: ميسي يبحث عن منزل في فرنسا

كشفت صحيفة «إكسبريس» البريطانية أن نجم برشلونة ليونيل ميسي يبحث بالفعل عن منزل في فرنسا، وذلك قبل انتقاله المحتمل إلى باريس سان جيرمان.

ونقلت الصحيفة عن تقرير أورده موقع «أوكيدياريو» الإسباني، أن لاعبي باريس سان جيرمان يعيشون في ثلاث مناطق مختلفة في العاصمة الفرنسية، اثنان داخل المدينة، والخيار الثالث له أن يذهب للعيش حيث يقيم النجم نيمار دا سيلفا مهاجم برشلونة السابق، وهو على بعد 15 كيلومتراً من باريس.

وذكر التقرير أن نجم البارسا كان بحالة جيدة هذا الموسم، وسجل 23 هدفاً، ومع ذلك فإن الابتعاد عن ملعب كامب ناو قد يكون أمراً مطروحاً مشيرا إلى أنه على الرغم من تحسن برشلونة مؤخراً تحت قيادة رونالد كومان، إلا أنه لا يزال في حالة تراجع، حيث من المتوقع أن يفوز أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ولفت إلى أنه على الرغم من أن مانشستر سيتي يرغب في أن يضمن توقيع ميسي مع حرص المدير الفني بيب غوارديولا على لم الشمل، فإن باريس سان جيرمان يبدو الآن الأوفر حظاً.

في المقابل، قال المرشح لرئاسة مجلس إدارة برشلونة جوان لابورتا، أنه سيصر على بقاء ميسي إذا أصبح رئيساً للنادي.