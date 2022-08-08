تقرير: ميسي يتحدث إلى برشلونة منذ أشهر

دخل برشلونة في مفاوضات مع أسطورته السابقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان من أجل الرجوع إلى ملعب كامب ناو صيف العام المقبل.

وقالت قناة "تي في 3" الكتالونية أن "ليو" تواصل مع القائمين على البارسا بعد نهاية الموسم المنصرم.

ورغم خيبة أمله الشديدة عقب رحيله عن البلاوغرانا العام الماضي، إلا أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات لا يكن أي ضغينة للنادي أو مسؤوليه.

هل سيعود ميسي إلى برشلونة؟

وينتهي العقد الذي يربط الأرجنتيني بباريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الحالي، وسيكون بإمكانه بعدها إما تمديد فترة بقائه في العاصمة الفرنسية أو الانتقال لفريق آخر قد يكون برشلونة.

من جانبهما، يرحب جوان لابورتا رئيس البارسا والمدير الفني تشافي هيرنانديز برجوع قائد الفريق السابق.