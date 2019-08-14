تقرير: ميسي يتدخل في قضية نيمار

كشفت تقارير أن الصراع المشتعل بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة للحصول على خدمات المهاجم نيمار دا سيلفا دخل منحنى جديداً بعد اتصال أجراه ليونيل ميسي، لاعب وقائد البلاوغرانا، بصديقه لإقناعه بعدم الانتقال للملكي والعودة إلى الفريق الكتالوني.

ويرتبط ميسي بعلاقة صداقة قوية مع نيمار، الذي أبدى رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعدما وصل إلى طريق مسدود مع إدارة النادي الباريسي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الأرجنتيني لا يرغب في انتقال صديقه لصفوف الغريم الأزلي، ولهذا قام بالاتصال به خلال الساعات الأخيرة للضغط عليه من أجل العودة إلى البارسا ورفض العرض السخي الذي قدمه ريال للحصول على خدماته.

ولعب نيمار مع ميسي وشكل معه ثلاثي الرعب إلى جانب لويس سواريز، وتوجوا مع برشلونة بالثلاثية التاريخية عام 2015.

ويسعى ريال مدريد لخطف نيمار، وسط حالة من تراجع معدلات لاعبيه التهديفية وتقديمه لفترة إعداد هي الأسوأ له بين فرق الدوري الإسباني قبل انطلاق الموسم الجديد الأسبوع المقبل.

من جانبها نشرت الصحيفة نتائج استطلاع للرأي بخصوص النادي الذي سينتقل إليه نيمار، أظهر ثقة 62% من المشاركين في عودته لبرشلونة، مقابل 25% يرون بأنه سيقتنع بالعرض المدريدي، بينما راهن 13% منهم على بقائه في صفوف بي إس جي.

وغاب نيمار (27 عاماً)، عن أول مباريات بي إس جي في الدوري الفرنسي أمام نيم أولميبك والتي انتهت بثلاثية نظيفة لحامل اللقب، وتعرض لصيحات استهجان من الجماهير التي طالبته بالرحيل.

يشار إلى أن نيمار كان يرتدي قميص برشلونة قبل مغادرته في أغسطس 2017 نحو باريس مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي.