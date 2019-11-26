تقرير: ميسي يتوج بالكرة الذهبية قبل الإعلان الرسمي

كشفت بعض الصحف الكبرى في إسبانيا، عن فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى، قائد برشلونة، بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وذلك قبل الإعلان الرسمي، في الحفل الذي سيقام الأسبوع القادم.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن وفداً من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية سافر إلى برشلونة، لإبلاغ "ليو"، بحصوله على الجائزة، على الرغم من أن حفل توزيع الجوائز، سيقام يوم الاثنين 2 ديسمبر.

وأوضحت الصحيفة أن الأرجنتيني تفوق على فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، وذلك بعدما تألق الموسم الماضي مع البارسا، وفاز بلقب الدوري الإسباني العاشر في مسيرته، وسجل 36 هدفاً وصنع 13 هدفاً آخر، خلال 36 مباراة خاضها، ليقترب أكثر من الحصول على الكرة الذهبية السادسة في تاريخه.