تقرير: ميسي يرفض الرجوع إلى برشلونة

سيرفض الأيقونة الأرجنتينية ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الرجوع إلى برشلونة في ظل تأخر وصول أي عرض رسمي حتى الآن.

وبات "ليو" على مشارف الرحيل عن النادي الفرنسي نظراً لاقتراب الاتفاق الذي يربط الطرفين على الانتهاء.

ويرغب هداف البارسا التاريخي بتحديد مصيره في أقرب وقتٍ ممكن كونه يدرك أن أيامه في باريس باتت معدودة.

وقال الصحفي الإسباني غيليم بالاغ أن تأخر البلاوغرانا في التقدم بعرض رسمي أجبر الأسطورة الأرجنتينية على رفض فكرة الرجوع بشكلٍ كلي، كونه تلقى وعداً من النادي لم يتم تنفيذه.

ميسي يعلم برشلونة بقراره

أعلم صاحب الـ 35 عاماً إدارة برشلونة بأنه لا يستطيع الانتظار لفترة أطول بحسب بالاغ، مما يعني أن أي عودة عاطفية لملعب سبوتيفاي كامب ناو باتت شبه مستحيلة.

وكان تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني قد صرح أمس بأن مصير "ليو" بين يديه "بنسبة 100%"، أي أن عودته المحتملة يترتب عليها الموافقة على أجور منخفضة قد لا تتناسب مع ما يريده الأرجنتيني.

يذكر أن أندية أخرى تبدو أكثر قدرة على تقديم عروض مالية مناسبة لضم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات مثل إنتر ميامي الأميركي والهلال السعودي.