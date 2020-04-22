تقرير: ميسي يشترط طرد أبيدال لتجديد عقده

يحتفظ ليونيل ميسي بعقد قصير الأجل مع برشلونة حتى 2021، ويحق له الرحيل مجاناً نهاية كل موسم، لكنه حدد شرطاً واحداً للبقاء في النادي الكتالوني.

وقال موقع "دون بالون" الإسباني أن الأرجنتيني ربط استمراره في البارسا برحيل إيريك أبيدال، زميله السابق، من منصب المدير الرياضي في النادي بعد خلافات قوية بينهما هذا الموسم.

ووقع الخلاف عندما اتهم الفرنسي اللاعبين بالتمرد والضغط على الإدارة لإقالة المدرب السابق إيرنيستو فالفيردي، ورد ميسي عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكرر انتقاداته للإدارة عدة مرات.

تأتي هذه التقارير بالتزامن مع أنباء حول انتقال أبيدال إلى أولمبيك ليون لتولي الإدارة الرياضية للنادي الفرنسي، وتشجعه على ذلك حالة الفوضى الإدارية داخل البارسا بعد استقالة نصف أعضاء مجلس الإدارة تقريباً.

وكان ميسي قد نفى مؤخراً شائعات حول انتقاله إلى إنتر ميلان، أو العودة لفريقه الأول نيولز أولد بويز، ومن الصعب تخيله بقميص فريق آخر، لكن رئيس البارسا جوسيب ماريا بارتوميو قد يقبل التضحية بأبيدال لإرضاء هداف النادي التاريخي.