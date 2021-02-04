تقرير: ميسي ينفي تواصله مع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

كشف موقع "جول" أن المفاوضات بين ليونيل ميسي وباريس سان جيرمان والتي تحدثت عنها بعض وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية غير حقيقية مشدداً على أنه لا يوجد تواصل بين الطرفين.

بدأ ميسي يتعب من الشائعات المختلفة حول مستقبله منذ أن أعلن طلبه الرحيل عن برشلونة نهاية الموسم الماضي ثم تعليقه لمستقبله وقراره النهائي نهاية الموسم الحالي.

وقال الموقع أن النجم الأرجنتيني لم يتواصل مع باريس سان جيرمان في الفترة الماضية عكس ما أشيع وفقاً للعديد من المصادر في إسبانيا وفرنسا.

ولم يتحدث قائد برشلونة والهداف التاريخي له مع أي شخص من غرفة الملابس الباريسية سواء زملائه السابقين هناك مثل نيمار أو مواطنيه على شاكلة آنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس.

علاوة على ذلك، لم يكن "ليو" على علم في الأيام الأخيرة بالضجيج الإعلامي الذي أحدثته وسائل الإعلام حول تسريب أرقام عقده الذي وصفته صحيفة "إل موندو" بالعقد الفرعوني الذي دمر برشلونة.

ويرغب ميسي بتأجيل اتخاذ أي قرار حتى نهاية الموسم وقد سئم من التكهنات حول مستقبله منذ باتت فرضية رحيله عن برشلونة مطروحة.

وقال الموقع أن ميسي لم يتواصل مع أي من الثلاثة المرشحين لرئاسة برشلونة، ولم تتواصل عائلته مع أي من الأندية التي ترتبط به في الوقت الحالي سواء باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي أو غيرهما.

وبخصوص تسريب عقده، فإن فريق المحامين الخاص بالنجم الأرجنتيني ما زال يدرس إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحق صحيفة إل موندو التي نشرت تقريراً حول تفاصيل العقد.