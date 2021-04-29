تقرير: ميسي يوافق على البقاء مع برشلونة

كشفت تقارير إعلامية عن اجتماع خورخي والد النجم ليونيل ميسي، مع رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، الأربعاء، لحسم مستقبل الهداف الأرجنتيني.

ووفقاً لقناة “TV3” الإسبانية، أبلغ خورخي، لابورتا برغبة نجله في البقاء مع البارسا، وتمديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل.

وأشارت TV3، إلى وجود مؤشرات بشأن رغبة خورخي ميسي، ولابورتا في التوصل لاتفاق بخصوص شروط استمرار "ليو" مع برشلونة، علماً بأن النادي لم يتقدم بأي عرض رسمي حتى الآن لتمديد عقد قائده، لأن الرئيس، يفضل انتظار التقارير المالية لمعرفة المزيد من التفاصيل حول حسابات النادي، والقدرة الاقتصادية في الفترة المقبلة.

وأكد التقرير، أن والد ميسي أعرب عن انفتاحه إزاء احتمال إبرام نجله لعقد جديد طويل الأمد مع برشلونة، مشيراً إلى أن “ليو” في الوقت الحالي يعطي أولوية للجوانب الرياضية أكثر من المالية، ويريد قيادة مشروع ناجح جديد مع برشلونة، بدلاً من الحصول على راتب ضخم.

يذكر أن مساعي برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني تلقت ضربة قوية بخسارته على أرضه ليلة الخميس أمام ضيفه غرناطة بهدفين لهدف.