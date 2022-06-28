تقرير: مينديش عرض رونالدو على إنتر ميلان

أكدت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن وكيل الأعمال الشهير جورجي مينديش عرض خدمات موكله الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو على إنتر ميلان هذا الصيف.

لكن النادي الإيطالي رفض هذا العرض نظراً للأجور الضخمة التي اعتاد CR7 على جنيها والتي تصل لنحو 20 مليون يورو سنوياً.

وما زال في عقد "صاروخ ماديرا" مع مانشستر يونايتد فريقه الحالي موسم آخر بعد الموسم الأول المخيب الذي قضاه في ملعب أولد ترافورد.

وتركز إدارة النيراتزوري جهودها في المقابل على حسم صفقتي النجمين البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني باولو ديبالا لتدعيم خط الفريق الأمامي.

يذكر أن رونالدو سجل لمانشستر يونايتد 24 هدفاً في جميع البطولات الموسم المنصرم، كما صنع 3 أهداف أخرى في 38 مباراة.