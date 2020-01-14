تقرير: نوبل يدفع نوير للرحيل عن بايرن ميونيخ ويوفنتوس يتابع

ألمحت تقارير فرنسية، إلى إمكانية رحيل مانويل نوير، حارس وقائد بايرن ميونيخ عن صفوف الفريق البافاري، بعد نهاية الموسم الحالي.

وأعلن بايرن التعاقد مع أليكساندر نوبل، حارس مرمى شالكه، على أن ينضم صاحب الـ 23 عاماً للبافاري الصيف القادم، بصفقة انتقال حر.

وترى مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن هذه الصفقة تهدد استمرار نوير مع بايرن ميونيخ.

وكان الحارس المخضرم يستعد لتمديد عقده مع بطل الدوري الألماني، والذي ينتهي في صيف 2021، لكنه الآن بات متردداً في مواصلة مسيرته مع الفريق.

وسبق وأن أكد صاحب الـ 33 عاماً، رغبته في اللعب كأساسي حتى في المباريات الودية، وهو ما ينذر بوجود خلاف مع نويل مستقبلاً.

واستعاد نوير، مستواه بعد غيابه الطويل للإصابة، وحافظ على مركزه الأساسي في منتخب ألمانيا رغم المستويات الرائعة التي يقدمها مارك أندريه تير شتيغين، رفقة برشلونة.

وإذا اختار نوير الرحيل، فسيكون يوفنتوس أبرز المهتمين بضمه، خاصة أن فويتشيك تشيزني، ليس محل إجماع هناك.