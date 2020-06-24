تقرير: نيوكاسل يستعد للكشف عن موعد نقل ملكيته

زعمت تقارير أوروبية أن صندوق الاستثمار السعودي سيعلن استحواذه على ملكية نادي نيوكاسل يونايتد هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يستحوذ صندوق الاستثمار العام السعودي على حصة 80 في المئة من أسهم نيوكاسل يونايتد.

ووفقاً لصحيفة “ذا سن” البريطانية، فإن صفقة بيع نيوكاسل البالغة 300 مليون جنيه استرليني سيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع.

وأشارت إلى بعض المشاكل التي كانت تعطل الصفقة، لكن الأمور في طريقها لإيجاد حل من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المنتظر أن يحصل صندوق الاستثمار السعودي على 80 في المئة من ملكية نيوكاسل، على أن تملك سيدة الأعمال أماندا ستافيلي 10 في المئة، والأمر كذلك للأخوين ديفيد وسيمون روبين.

ويرتبط نيوكاسل بضم العديد من النجوم خلال السوق الصيفي المقبل، لصنع طفرة في الأداء والنتائج عقب نقل ملكيته إلى صندوق الاستثمار السعودي.

ولفتت الصحيفة إلى أن الصفقة تمت بعد موافقة الحكومة الإنجليزية، مضيفة أن مسؤولي الدوري الإنجليزي يستعدون للإعلان عن الصفقة الجديدة.

ربطت بعض التقارير أن الإدارة الرياضية الجديدة للنادي الإنجليزي تستعد لتدعيم الفريق بداية من التعاقد مع فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة وليفربول الأسبق، إلى جانب انتداب المدافع كاليدو كوليبالي لاعب نابولي.

والجدير بالذكر أن نيوكاسل يحتل حالياً المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وأكد تقرير إيطالي، أن نيوكاسل يونايتد في طريقه للتفوق على مانشستر يونايتد وليفربول في سباق التعاقد مع تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو.

ووفقاً لصحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن نيوكاسل مستعد لإنفاق 135 مليون يورو إجمالاً، للحصول على خدمات إيموبيلي.

وأشارت إلى أن نيوكاسل سيمنح لاتسيو 55 مليون يورو، بينما سيحصل إيموبيلي على راتب سنوي صاف بقيمة 8 ملايين يورو (16 مليونا إجمالا).

ويمتد عقد إيموبيلي مع لاتسيو حتى صيف 2023، ويرغب نادي العاصمة الإيطالية في تحصينه حتى صيف 2025.

يذكر أن إيموبيلي يحتل صدارة قائمة هدافي الدوري الإيطالي الموسم الحالي برصيد 27 هدفاً.