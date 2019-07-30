تقرير: وكيل ديبالا في مانشستر تمهيداً لمبادلة محتملة

أكدت تقارير إيطالية، تواجد وكيل أعمال النجم باولو ديبالا في مانشستر يونايتد للتفاوض حول صفقة محتملة بين الناديين.

ومن المنتظر أن يدخل الأرجنتيني في صفقة تبادلية بين يوفنتوس ويونايتد، يحصل الفريق الإيطالي بمقتضاها على روميلو لوكاكو، مقابل انضمام ديبالا إلى الشياطين الحمر.

أشارت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، إلى أن وكيل أعمال النجم الأرجنتيني صاحب الـ 25 عاماً، تواجد الثلاثاء في إنجلترا من أجل التفاوض على الجوانب المالية في الصفقة.

بدوره، ارتبط اسم لوكاكو بالرحيل عن الشياطين الحمر هذا الصيف، ويعتبر إنتر أكبر منافس للسيدة العجوز في الحصول على توقيع المهاجم البلجيكي.

خاض ديبالا الموسم الماضي 30 مباراة مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي سجل خلالها خمسة أهداف، وصنع أربعة أهداف أخرى، كما سجل خمسة أهداف في دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر، شارك لوكاكو في 32 مباراة ضمن الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم سجل خلالها 12 هدفاً، وسجل هدفين في دوري أبطال أوروبا.