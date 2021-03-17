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تقرير: يوفنتوس يرحب بعودة رونالدو إلى ريال مدريد

منشور 17 آذار / مارس 2021 - 06:55
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

كشف تقرير إسباني، أمس الثلاثاء، عن ترحيب يوفنتوس بعقد صفقة تبادلية مع ريال مدريد، في السوق الصيفي القادم.

وارتبط اسم كريستيانو رونالدو، نجم يوفي خلال الأيام الماضية بالعودة إلى ريال مدريد، خاصة بعد إخفاق يوفي في تحقيق لقب دوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي، ورغبة إدارة النادي في التخلص من راتبه الضخم.

ووفقاً لموقع «ديفينسا سينترال» الإسباني، يرحب يوفنتوس بعقد صفقة تبادلية مع ريال مدريد، تقضي بعودة رونالدو إلى سانتياغو بيرنابيو، مقابل الحصول على خدمات إيسكو.

ويتقاضى رونالدو راتباً سنوياً بقيمة 31 مليون يورو، وهو رقم ضخم للغاية على خزينة يوفنتوس، خصوصاً في التوقيت الحالي، الذي تعاني منه الأندية من أزمات اقتصادية كبرى جراء تداعيات وباء كورونا.

كلمات دالة:كريستيانو رونالدويوفنتوسريال مدريد

Via SyndiGate.info


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