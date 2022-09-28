تلميحات بعدم نية ميسي التجديد مع باريس..فهل اقتربت العودة إلى برشلونة؟

ليست المرة الأولى التي تتحدث بها الصحف والمواقع بشأن عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة، حيث لا يزال عشاق البلوغرانا متأملين أن يروا البرغوث الأرجنتيني مرة أخرى في أحضان الكامب نو الذي شهد تقريبًا مسيرته الكروية بأكملها.

وكان ليو ميسي قد رحل عن صفوف البارسا في صيف 2021 إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر لمدة عامين، بطريقة اعتبرها الأنصار والمشجعين غير لائقة بتاريخ لاعب يعتبر من بين أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم إن لم يكن الأفضل على الإطلاق.

ليونيل ميسي (المصدر: أ ف ب)

حقيقة عودة ميسي إلى برشلونة وعدم وضوح مستقبله مع باريس

تحدث الصحفي ميجيل بلازكيز في قناة "TyC Sports" الأرجنتينية حول قرار ميسي الذي قد يحدد وجهته بعد كأس العالم 2022، وأوضح أن ميسي وطريقة تعامله مع الأمر تؤكد عدم وجود نية بالنسبة له للتجديد لفترة أطول مع باريس سان جيرمان، وهو ما يمهد الطريق لعودته إلى برشلونة.

من جهة أخرى، كان لدى الصحفي "روبن أوريا" في موقع "GOAL" رأيًا آخرًا، حيث علق على ما يتم تداوله حول هذا الأمر قائلًا أنها مجرد تكهنات واجتهادات من قبل البعض، والحقيقة هي أن النجم الأرجنتيني لم يحدد ما الذي يريده حتى الآن بشكل رسمي.

في نفس السياق، باريس سان جيرمان قالها بكل وضوح أنه راضي جدًا عن أداء الليو، ويخطط النادي لتقديم عرض جديد لمدة عام مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

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