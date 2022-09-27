ليفربول يتحرك جدياً لضم اسماعيل بن ناصر

باشر ليفربول باتخاذ خطوات جدية في سعيه للتعاقد مع النجم الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر لاعب خط وسط أي سي ميلان بحسب شبكة "سبورت ميدياسيت" الإيطالية.

وقالت الشبكة أن النادي الإنجليزي مستعد لخطف صاحب الـ 24 عاماً الذي يواظب على تقديم مستويات مميزة رفقة بطل إيطاليا.

ميلان يخشى خسارة بن ناصر

ويتفاوض اللاعب الجزائري مع إدارة ناديه بخصوص تعديل عقده الذي يتقاضى بموجبه 1.7 مليون يورو حالياً والذي سيصل إلى نهايته في صيف عام 2024.

وتشير التقارير إلى أن ميلان عرض على لاعب خط الوسط 4 ملايين يورو في الاتفاق الجديد.

وسيكون ليفربول مستعداً لتقديم عرضٍ بقيمة مشابهة علماً بأن قيمة النجم الجزائري تبلغ حوالي 40 مليون يورو، وهو ثمن بخس بالنسبة للاعب بمهاراته.