تمديد تعليق الدوري الألماني لنهاية أبريل وإيطاليا تتجه لإلغاء الموسم

أعلنت رابطة الدوري الألماني أمس، أن أندية الدرجة الأولى (بوندسليغا) وافقت على تعليق المنافسات حتى 30 أبريل الحالي، بسبب فيروس كورونا.

وتم إيقاف الموسم للمرة الأولى يوم 13 مارس، وذكرت الرابطة بالفعل الأسبوع الماضي، أنها ستقوم بالتوصية على تعليق الموسم لفترة أخرى حتى نهاية أبريل.

والآن وافقت الأندية الـ 36 المشاركة في دوري الدرجتين الأولى والثانية على هذه الإجراءات عقب اجتماع للرابطة عبر الفيديو (فيديو كونفرانس).

وقال كريستيان سايفرت رئيس رابطة الدوري الألماني: «كرة القدم الاحترافية تعني الكثير للعديد من الناس. واثق أن هناك كثيراً من الناس سيكونون متحمسين لعودة المنافسات حتى لو كانت من دون جماهير. لكننا لم نصل إلى هذه النقطة حتى الآن».

وأضاف سايفرت أن الهدف ما زال هو إنهاء الموسم بنهاية يونيو، لكن تدريبات الفرق ستظل معلقة حتى الخامس من أبريل على الأقل.

وأضاف سايفرت أن خيار إقامة المباريات من دون حضور جماهيري بمجرد وجود إمكانية لاستئناف الموسم ما زال قائماً، حيث تسابق كرة القدم الألمانية من أجل إنهاء الموسم. وتتبقى 9 جولات فقط لنهاية البوندسليغا هذا الموسم.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر تأجيل بطولة أوروبا التي كان يفترض إقامتها في يونيو ويوليو المقبلين، لمدة عام من أجل السماح للدوريات الأوروبية باستكمال مسابقاتها.

وقال سايفرت أن اجتماع الرابطة ناقش أيضاً التأثيرات المالية بسبب عدم وجود كرة قدم.

وذكرت الرابطة أنها ستخفف قواعد مختلفة متعلقة بتمويل الأندية.

وأضاف سايفرت: «نحن بحاجة لخطط بها مرونة كبيرة، لأننا لا نعلم كيف ستنتهي الأسابيع القليلة المقبلة. تخفيض الرواتب والتبرعات التي شهدتها الأيام الماضية علامات مهمة». من الممكن أن تصل الخسائر إلى 750 مليون يورو (829 مليون دولار) إذا لم يستكمل الموسم، ما يهدد بقاء عدد من الأندية. وكنتيجة لذلك، يأمل العديد من الأشخاص أن يستأنف اللعب خلف الأبواب المغلقة لتقليص الضربات المالية إلى الحد الأدنى، لأن إقامة المباريات من دون جمهور ستنتج عنه عائدات من البث.

وفي إيطاليا، تأجلت المحادثات بين رابطة اللاعبين وأندية دوري الدرجة الأولى لمناقشة مسألة تقليص رواتب اللاعبين ومستقبل الموسم الحالي.

وكان من المقرر أن تناقش الرابطة مع أندية دوري الدرجة الأولى احتمالات تقليص رواتب اللاعبين، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي باتت تهدد الموسم الحالي بالإلغاء بعد أن توقفت منافساته بالفعل.

ونقلت وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية عن مصادر بالرابطة أن طول الفترة الزمنية للجلسة الماضية بين الطرفين أدت إلى إعادة جدولة الاجتماع بينهما.

وذكرت رابطة الدوري الإيطالي في بيان: «في الحالة المؤسفة للإغلاق المتوقع للموسم... يدرك اللاعبون ضرورة القيام بالدور المنوط بهم. الهواة ولاعبات كرة القدم والرواتب القليلة في الدوريات الاحترافية ينبغي حمايتها، سواء من خلال مصادر من داخل مجتمع كرة القدم أو عبر إعانات البطالة».

وأكدت الرابطة أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وروابط الدوريات والجهات الدولية المسؤولة ستواصل النقاش حول كيفية إيجاد وتخصيص الموارد في الأسابيع المقبلة. على جانب آخر، يعتقد رئيسا فيورنتينا وتورينو أن دوري الدرجة الأولى الإيطالي لن يستكمل على الأرجح هذا الموسم.

وأبلغ روكو كومسيو مالك فيورنتينا شبكة «راي» الرسمية: «دعونا نفكر أولاً في صحة وسلامة الناس، وبعدها تأتي كرة القدم... سنرى مدى إمكانية العودة إلى التدريبات، لكن يوجد احتمال كبير لعدم اكتمال البطولة».

وقال نظيره في نادي تورينو أوربانو كايرو إنه حتى لو استأنفت الفرق التدريبات في مايو، فإنه لن يكون هناك متسع من الوقت لاستكمال المسابقة.

وأضاف في مقابلة إذاعية أخرى مع شبكة «راي»: «هذا يعني استئناف التدريبات في نهاية مايو، وبعدها استئناف المباريات نهاية يونيو واللعب في يوليو وأغسطس. وبعدها سيحصل الجميع على راحة لمدة شهر إضافة إلى شهر آخر للتدريبات، ولن يبدأ الموسم الجديد قبل نوفمبر. أعتقد أنه سيناريو صعب التحقيق».

وعبر عن رفضه منح اللقب لمتصدر الدوري. وقال: «أرفض هذا المقترح، لأن البطولة لم تنتهِ بعد، وهناك 3 فرق تتنافس على المقدمة».

ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 63 نقطة من 26 مباراة متفوقاً بنقطة واحدة على لاتسيو وبفارق 9 نقاط عن إنتر ميلان.