تمريرة بنزيمة الذكية تقوده لرقم مميز

مرر كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد كرة بكعب القدم بطريقة ساحرة إلى كاسيميرو ليسجل ويقود فريقه للفوز 1-0 على إسبانيول الأحد ووسع الفارق إلى نقطتين في صدارة الدوري الإسباني.

وحقق الفرنسي رقماً جديداً في مسيرته مع الفريق الملكي من حيث عدد صناعة الأهداف، ووفقاً لشبكة "أوبتا" للأرقام والإحصاءات، فإن هذا "الأسيست" هو رقم 117 لبنزيمة مع ريال مدريد بمختلف المسابقات، منذ انضمامه صيف عام 2009.

وقال بنزيمة، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كانت مباراة جيدة، وأهم شيء هو الهدف، وكاسيميرو استغل تمريرتي له بشكل جيد، ونحن سعداء للغاية.

وأضاف: "الأسيست بالكعب؟ أرى كرة القدم بهذه الطريقة، وكنت أعرف أن كاسيميرو قادم من الخلف، فمررت له".

وتصدر ريال مدريد ترتيب فرق الدوري بعد هذا الفوز بـ 71 نقطة، متجاوزاً بفارق نقطتين الغريم التقليدي برشلونة، الذي سقط في فخ التعادل أمام مستضيفه سيلتا فيغو 2-2، في المباراة التي جمعتهما السبت.