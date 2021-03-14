تهلك: اعتذار نادال وفيدرر لن يخمد المنافسة على لقب تنس دبي

أكد صلاح تهلك، مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس، أن اعتذار الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني، والسويسري روجر فيدرر المصنف السادس عن المشاركة في بطولة الرجال التي تنطلق، في نسختها الـ 29 وتمتد حتى 20 الجاري بجوائز تبلغ 1.9 مليون دولار، لن يخمد لهيب المنافسة على اللقب في ظل مشاركة نخبة من نجوم التنس العالميين.

وتضم قائمة النخبة النمساوي دومينيك تيم، المصنف 4 عالمياً، والروسي أندريه روبليف المصنف 8 عالمياً، والإيطالي ماتيو بيرتيني المصنف 10، ولاعبين آخرين مصنفين تحت الـ 20 على العالم مثل الكندي دينيس شابوفالوف والفرنسي غاييل مونفيس والإسباني روبرتو باوتيستا آغوت والبلجيكي ديفيد جوفان وغيرهم.

وقال: "كان تواجد أسطورتين بحجم نادال وفيدرر سيمنح البطولة زخماً إضافياً، للمكانة الكبيرة التي يمتلكانها على ساحة الكرة الصفراء وإنجازاتهما العالمية التي يحفل بها مشوارهما الطويل، إلا أن اعتذارهما لن يؤثر عن قوة المنافسة وعلينا أن ننظر إلى الأمور الإيجابية.

"باتت الفرصة متاحة حالياً لمواصلة مشاهدة مباريات على أعلى مستوى خاصة من الأجيال الشابة الذين نجحوا في وضع بصماتهم على قائمة كبار المصنفين".