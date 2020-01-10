تواصل الحرب بين مشجعي رونالدو وميسي

لم تتوقف الحرب بين مشجعي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على الرغم من انتقال الدولي البرتغالي إلى يوفنتوس، وبقاء نجم المنتخب الأرجنتيني في برشلونة.

وبعد هزيمة يوفنتوس في نهائي كأس السوبر الإيطالي، أمام لاتسيو بهدف لثلاثة في اللقاء الذي أقيم بالسعودية في ديسمبر الماضي، تعرض النجم البرتغالي لسخرية واسعة من مشجعي ميسي وفقاً لشبكة سكاي نيوز.

والخميس، خسر برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بهدفين لثلاثة في اللقاء الذي استضافته السعودية أيضاً.

وكانت هذه الخسارة فرصة لمشجعي رونالدو لرد الدَين لمشجعي ميسي، إذ شن عشاق "صاروخ ماديرا" هجوماً ساخراً على الهداف الأرجنتيني.

واستهدف جيش رونالدو الإلكتروني، على تويتر، ميسي بسخرية حادة بعد إخفاقه في قيادة فريق المدرب إيرنيستو فالفيردي إلى المباراة النهائية، أمام ريال مدريد.

وكتب أحد مشجعي رونالدو: "إنه لأمر مدهش للغاية أن يسخر البعض من رونالدو لأنه خسر مرة واحدة في آخر 15 مباراة نهائية، في حين أن ميسي لم يتمكن من التأهل للنهائي.

"هل تذكرون عندما سخر مشجعو ميسي من رونالدو لأنه خسر نهائي كأس السوبر الإيطالي؟ ها هي (الكارما) تضرب ضربتها".

وأضاف ثالث: "ميسي بمهمة إضاعة فرصة أخرى، يثبت أنه لن يصبح مثل بيليه ولا مارادونا ولا رونالدو".

وقال رابع ساخراً: "مشجعو ميسي يمكنهم السخرية من رونالدو لأنه خسر المباراة النهائية (لبطولة كأس السوبر الإيطالي)، غير أن أفضل لاعب عندهم على الإطلاق (ميسي) لم يتمكن حتى من التأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني".