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توتر العلاقة بين بنزيمة وسانتو في اتحاد جدة

تاريخ النشر: 23 آب / أغسطس 2023 - 01:50
كريم بنزيمة (Photo by AFP)
كريم بنزيمة (Photo by AFP)

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" أن العلاقة بين النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة والمدير الفني البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو وصلت لمرحلة حساسة.

يأتي هذا التطور غير المتوقع بعدما أعلم سانتو إدارة حامل لقب الدوري السعودي بأن هداف ريال مدريد السابق لا يتناسب مع الأسلوب الذي يفضل انتهاجه.

كما نوه المدرب البرتغالي إلى أنه لم يطلب حتى التعاقد مع النجم المخضرم منذ بادىء الأمر.

بدوره، اجتمع اللاعب بسعد اللذيذ الذي كان له دور أساسي في جلبه إلى النادي السعودي وأعلمه باستيائه جراء التعامل غير الاحترافي الذي تلقاه من سانتو.

وطلب بنزيمة من سانتو أمام زملائه الجدد منحه شارة قيادة الفريق، لكن البرتغالي رفض ذلك، مفضلا منحها للبرازيلي رومارينيو، ثم أحمد شراحيلي.

يذكر أن المهاجم الفرنسي الفذ وصل اتحاد جدة هذا الصيف في صفقة مجانية بعد انتهاء مسيرة امتدت لنحو 14 عاما مع ريال مدريد.

كلمات دالة:كريم بنزيمةاتحاد جدةالاتحاد السعودينونو إسبيريتو سانتو

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