توتنهام الأقرب لضم راكيتيتش

يقترب جوزيه مورينيو مدرب توتنهام من الحصول على خدمات لاعبه المفضل في برشلونة خلال السوق الصيفي القادم.

فقد كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن إيفان راكيتيتش، لاعب وسط البارسا، الذي يحظى باهتمام كل من يوفنتوس وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان، يبدو أقرب لتوتنهام.

وأشارت إلى أن ماوريتسيو ساري مدرب يوفي كان يريد ضم راكيتيتش حينما كان يشرف على تشيلسي، لكنه الآن يفضل التعاقد مع زميله آرتور ميلو.

وأوضحت أن أنتونيو كونتي مدرب إنتر معجب بالنجم الكرواتي، لكن أولويته هي العمل مجدداً مع آرتورو فيدال، لاعب وسط برشلونة.

وقالت الصحيفة أن أتلتيكو قد يقدم عرضاً لضم راكيتيتش، لكن النادي يرفض منح اللاعبين المتقدمين في العمر عقوداً طويلة.

وذكرت أن توتنهام يبدو الوجهة الأقرب حتى الآن، لا سيما أن برشلونة معجب بتانغاي ندومبيلي، لاعب وسط سبيرز، وقد يكون راكيتيتش جزءاً من صفقة انتقاله إلى كامب ناو.

وكان مورينيو صرح في وقت سابق بأنه يرى راكيتيتش أفضل لاعب خط وسط في العالم.