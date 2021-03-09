توتنهام ثاني فريق في دوريات أوروبا الخمسة الكبرى يصل إلى 100 هدف

بات توتنهام ثاني فريق في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا يصل إلى 100 هدف في جميع المسابقات هذا الموسم بعد فوزه 4–1 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، ليمنح مدربه جوزيه مورينيو فرصة الرد على منتقديه الذين يتهمونه بتقديم أداء دفاعي بحت.

وقبل مسيرة انتصاراته الثلاثة المتتالية في الدوري، كان توتنهام يتراجع في الترتيب وأصبحت أساليب مورينيو الخططية موضع تدقيق.

لكن الفوز 4–0 على بيرنلي الأسبوع الماضي ثم الانتصار على بالاس الأحد، وهي مباراة تعاون فيها هاري كاين وغاريث بايل بطريقة رائعة ليسجل كل منهما هدفين، أعادا توتنهام إلى المركز السادس والمنافسة على إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي.

وقال مورينيو لوسائل الإعلام ساخراً: “إذا كانت الإحصاءات التي وصلتني سليمة، وهي أننا سجلنا 100 هدف هذا الموسم، فهذا شيء لا بأس به بالنسبة إلى فريق دفاعي وسلبي للغاية”.

وتنتظر توتنهام مواجهة في ثمن نهائي الدوري الأوروبي أمام دينامو زاغرب الخميس، ثم قمة شمال لندن أمام آرسنال.

كما يتطلع توتنهام إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام مانشستر سيتي مع عودة موسمه للحياة.