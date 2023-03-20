توتنهام مستعد لبيع هاري كين مقابل 100 مليون جنيه

البوابة - لن يسمح توتنهام هوتسبير برحيل نجم هجومه هاري كين بأقل من 100 مليون جنيه استرليني وفقاً لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

ويعد مانشستر يونايتد أبرز مطاردي الهداف البالغ من العمر 29 عاماً والذي يمتد عقده الحالي مع سبيرز حتى صيف عام 2024.

لكن الشياطين الحمر سيكونون مطالبين بدفع 100 مليون جنيه دفعة واحدة حتى يحصلوا على توقيع اللاعب.

ويفضل توتنهام الاحتفاظ بمهاجمه الفذ من خلال إقناعه بالتوقيع على اتفاق جديد يطيل من فترة بقائه في لندن.

بايرن ميونخ وريال مدريد يتابعان كين

ويتابع بايرن ميونخ وريال مدريد تطورات وضعية كين، علماً بأن قائد منتخب إنجلترا يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز كونه يطمح في تحطيم رقم آلان شيرر التهديفي التاريخي في البطولة برصيد 260 هدفاً.