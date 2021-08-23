توتنهام يباشر مفاوضات ضم كريستيانو رونالدو

يسعى دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لجلب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى لندن قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل هداف مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق العام الأخير من عقده مع يوفنتوس، وكشفت تقارير أمس أنه يتطلع للرحيل خلال الأيام القادمة.

وقالت إذاعة "راديو 24" الإيطالية أن ليفي باشر مفاوضات ضم الهداف البالغ من العمر 36 عاماً مع وكيل الأعمال جورجي مينديش.

وأضافت أن يوفي مستعد للسماح لهداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي بالرحيل مجاناً إذا تمكن من إيجاد فريق جديد.

ويبدو العائق الوحيد والأهم أمام إتمام الصفقة حقيقة عدم مشاركة توتنهام في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ماذا فعل رونالدو أمس أمام أودينيزي؟

وبدأ رونالدو مواجهة يوفنتوس أمس أمام أودينيزي (2-2) من على دكة البدلاء، وشارك بعد مرور ساعة منها بديلاً لألفارو موراتا.

وسجل البرتغالي هدفاً في اللحظات الأخيرة من اللقاء، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد.