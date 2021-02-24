توتنهام يتجه لإقالة بمورينيو ويحدد البديل

بدأ العد التنازلي للمدير الفني جوزيه مورينيو مع توتنهام الذي يقدم معه خلال الأيام الماضية أسوأ النتائج في تاريخه التدريبي.

وكشفت صحيفة "تيليغراف" البريطانية أن النادي اللندني يضع عينه على جوليان ناغلسمان، مدرب لايبتزيغ تحسباً للإطاحة بمورينيو خلال الفترة القادمة نظراً لتواضع النتائج في الدوري الإنجليزي.

وتلقى مورينيو ضربة موجعة عقب سقوط سبيرز أمام ويست هام يونايتد بهدفين لهدف، ليحقق أسوأ انطلاقة له في عالم التدريب مع توتنهام.

ووفقاً لشبكة «أوبتا»، حصد البرتغالي 81 نقطة في أول 50 مباراة له مع توتنهام الذي استلم تدريبه الموسم الماضي خلفاً لماوريسيو بوتشيتينو.

وتعد هذه أدنى حصيلة لمورينيو في أول 50 مباراة له خلال مسيرته كمدرب مع الفرق التي تولى الإشراف عليها في مسابقات الدوري.

وجمع مورينيو 124 نقطة في أول 50 مباراة له مع بورتو، و126 نقطة في فترته الأولى مع تشيلسي، و113 مع إنتر ميلان، و123 مع ريال مدريد و114 في فترته الثانية مع تشيلسي، و95 مع مانشستر يونايتد.