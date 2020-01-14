توتنهام يتخطى ميدلزبره في كأس الاتحاد الإنجليزي

تمكن توتنهام من بلوغ الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على ضيفه ميدلزبره بهدفين لهدف.

المباراة جاءت كإعادة وفقاً لقواعد البطولة، بعد تعادل الفريقين على ملعب ميدلزبره في 5 يناير الجاري بهدف لكلٍ منهما، ليجري اللقاء على أرض سبيرز ووسط جماهيره.

افتتح جيوفاني لو سيلسو التسجيل مبكراً لصاحب الأرض في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف إيريك لاميلا الهدف الثاني في الدقيقة 15.

حاول ميدلزبره العودة في الدقائق الأخيرة، وسجل هدفه الوحيد عن طريق جورج سافيل في الدقيقة 83، لكنه لم يمنع سبيرز من التأهل.

بهذا الفوز، يتأهل توتنهام للمرحلة القادمة من البطولة، لمواجهة ساوثهامبتون على ملعب الأخير وفقاً للقرعة التي أجريت مطلع هذا الشهر.