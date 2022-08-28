توتنهام يتغلب على نوتنغهام فوريست بهدفي هاري كين

تغلب توتنهام هوتسبير على مستضيفه نوتنغهام فوريست العريق العائد لدوري الأضواء بعد طول غياب بهدفين دون رد على ملعب سيتي غراوند ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدفا الفريق اللندني عن طريق النجم هاري كين في الدقيقتين 5 و 81، علماً بأن قائد منتخب إنجلترا أهدر أيضاً ركلة جزاء تصدى لها حارس صاحب الضيافة دين هندرسون بعد 11 دقيقة على بداية الشوط الثاني.

توتنهام يواصل انطلاقته المميزة

بهذه النتيجة، أضاف سبيرز 3 نقاط إلى رصيده نقلته إلى المركز الثالث على سلم الترتيب العام برصيد 10 نقاط.

أما نوتنغهام فوريست، فبقي رصيده ثابتاً عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

ضمن الجولة ذاتها، تعادل نيوكاسل يونايتد مع مستضيفه ولفرهامبتون 1-1، فيما تغلب ويست هام يونايتد على مستضيفه أستون فيلا بهدفٍ يتيم.