توتنهام يتفوق على مرسيليا بهدفي ريتشارليسون

فاز توتنهام هوتسبير الإنجليزي على ضيفه أولمبيك مرسيليا الفرنسي بنتيجة 2-0 ليلة الأربعاء في اللقاء الذي أقيم بينهما لحساب المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

واستفاد الفريق اللندني من طرد المدافع الكونغولي تشانسيل مبيمبا في الدقيقة 47 وسجل في مناسبتين.

وجاء هذان الهدفان عن طريق النجم البرازيلي ريتشارليسون القادم من إيفرتون في الدقيقتين 76 و 81.

توتنهام يفتتح مشواره الأوروبي بفوز معنوي مهم

بهذه النتيجة، رفع سبيرز رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن سبورتينغ لشبونة البرتغالي صاحب الصدارة الذي سحق بدوره مستضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بثلاثية دون رد.

أما مرسيليا فتراجع إلى المركز الثالث في المجموعة دون نقاط.