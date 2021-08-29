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توتنهام يتفوق على واتفورد ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي

منشور 29 آب / أغسطس 2021 - 05:06
مين سون (يسار) يحيي الجماهير بعد نهاية المباراة
مين سون (يسار) يحيي الجماهير بعد نهاية المباراة

فاز توتنهام هوتسبير على ضيفه واتفورد بهدفٍ دون رد على ملعب توتنهام هوتسبير ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 42 عن طريق هيونغ مين سون.

ورفع توتنهام رصيده بالتالي إلى 9 نقاط لينفرد مؤقتاً في صدارة الترتيب محققاً العلامة الكاملة من مبارياته الثلاثة التي خاضها حتى الآن.

أما واتفورد فبقي رصيده ثابتاً عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.

يذكر أن هاري كين قائد سبيرز خاض اللقاء منذ بدايته وحتى النهاية بعد أيام من تأكيده البقاء في الفريق هذا الموسم.

كلمات دالة:توتنهامواتفوردالدوري الإنجليزيهيونغ مين سون

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