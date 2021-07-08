توتنهام يتمسك بهاري كين

تتمسك إدارة توتنهام هوتسبير بقائد الفريق هاري كين الذي ارتبط اسمه بالرحيل هذا الصيف وفقاً لصحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" البريطانية.

وبدا أن مانشستر سيتي سيتعاقد مع قائد منتخب إنجلترا بعدما عبر اللاعب نفسه عن حلمه باللعب إلى جانب كيفين دي بروينه، لكن إدارة سبيرز لن تتخلى عنه بأي ثمن.

وقالت تقارير أن السيتزنز تقدموا بعرض قيمته 100 مليون جنيه استرليني لضم اللاعب في خضم بطولة أوروبا الجارية حالياً، لكن توتنهام وسيتي نفيا ذلك مباشرة.

وقدم كين مستويات مميزة مع بلاده في بطولة يورو 2020، ولعب دوراً رئيسياً في تأهل فريق الأسود الثلاثة للنهائي الذي سيقام الأحد القادم على ملعب ويمبلي أمام منتخب إيطاليا.

وسجل المهاجم 4 أهداف في 6 مباريات، ويمكنه زيادة غلته التهديفية والفوز بلقب هداف البطولة إذا ما زار شباك الإيطاليين في النهائي.